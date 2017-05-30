على ذمة صحيفة الشرق الاوسط.. تصاعد وتائر التقارب السياسي بين حركة حماس وكل من ايران وحزب الله
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جرينتش+2 01:28
فرقة المسحراتي تجوب شوارع الخليل فوق عربة تجرها الخيل

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