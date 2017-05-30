على ذمة صحيفة الشرق الاوسط.. تصاعد وتائر التقارب السياسي بين حركة حماس وكل من ايران وحزب الله
أهم العناوين
جرينتش+2 12:58
صحيفة محمد بن سلمان تصف قطر بـ”إمارة للانقلابات والخيانات واللعب بالنار”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني