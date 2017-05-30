صحافة قطر تتهم مفتي السعودية بالظلال وتصف الكتاب السعوديين بـ”الكلاب”

صدر العدد اليومي الجديد لصحيفة “الراية” القطرية، ويتصدرها عنوان بالخط العريض “انبحو كيف شئتم…فلن تغير قطر ثوابتها”، وليذيّل العنوان بعدد من وسائل الإعلام السعودية والخليجية، في إشارة إلى الحرب الإعلامية التي تشغل الرأي العام الخليجي.

فقد تصدر الصفحة الأولى عدد من العناوين بقلم رئيس التحرير، وجاءت كالتالي:

الألاعيب البائسة والمحاولات الصبيانية الرخيصة لم تنطل على المواطن الخليجي والشارع العربي

انحداركم وسفالتكم أيها الإعلاميون المرتزقة لن يؤثر في علاقاتنا الخليجية

ليس من سياستنا المقاطعة والفجور في الخصومة.. فهل وصلت الرسالة؟‫

تتواصلون مع دول سراً ولكم معها علاقات حميمية وتكابرون بعدائها جهراً

قطر لا تريد وصاية من أحد.. ولا نبتغي مصلحة على حساب مصالح أشقائنا

جن جنونهم بعد أن قال سيد البيت الأبيض قطر شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب

الإعلام المفلس لم يجد من أهل الخليج والشارع العربي إلا الاحتقار والهوان

تجييش مرتزقة الظلام للهجوم على قطر ومواقفها ومبادئها التي لن تحيد عنها

لن ننساق وراء الإعلام الموتور والمهووس بكل ما هو قطري

دول تغضون الطرف عنها خوفاً أو استحياء لها علاقات مع دولة تنكرون على قطر تبادل التهاني معها

اللعبة مكشوفة والعلاقات بيننا كخليجيين أكبر من هذه المغامرات الصبيانية

لن نجاريكم ليس ضعفاً ولكن لأننا لا نريد أن نزيد الثوب الخليجي خرقاً

استهداف قطر سيستمر طالما مضت بقيادتها الحكيمة دعماً للأشقاء وحفاظاً على مصالح الأمة

مخطط آثم تبنته جهات نكرة وقنوات إعلامية تعتمد على مرتزقة

هل إقامة علاقات وتبادل التهاني مع دولة جارة لها مكانتها بالمنطقة جريمة؟

وأضافت الصحيفة، قائلة “إن استمرار مسلسل الهجوم على قطر بعد فضيحة التصريحات المفبركة يؤكد، دون مواربة، أن المخطط الآثم الذي تبنته جهات نكرة وقنوات إعلامية خليجية في دول شقيقة تعتمد على مرتزقة، قد باء

ولله الحمد بفشل ذريع وحصد خيبة كما يقال مجلجلة وانقلب السحر على الساحر”.

وتابعت: نعم فشلت قناتا العربية وسكاي نيوز أبوظبي، وفشلت الحملات المسعورة، ومقالات الرأي وافتتاحيات الصحف الموجهة في الإمارات والسعودية، لأن الحقائق ونور الشمس لا يمكن حجبهما بغربال، وبأصابع اليد، خاصة إن كانت يداً تتأبط خنجراً مسموماً لفبركة الوقائع واختلاق الأزمات وحياكة المؤامرات بليل لتشويه صورة الآخر.

وكانت صحيفة “الراية” قد نشرت مقالا امس الاثنين تحت عنوان “بعض الأنظمة تريد أن يكره الناس الدين”، الأمر الذي أثار ردود أفعال سلبية لدى الصحافة السعودية, حيث

قالت صحيفة “المواطن” السعودية، أن قطر بإعلامها وصحفها تحاول بشتى الطرق تشويه المملكة وقيادتها وعلمائها، في أفعال تؤكد ابتعادها عن وحدة الصف العربي عامة والخليجي خاصة.

وأضافت “المواطن” السعودية تقول : لقد نشرت صحيفة الراية إسقاطًا ضد علماء السعودية، مرفقًا بكاريكاتير يسخر من سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وتصوره بأنه يقود الناس للنار, مضيفة بالقول: إن الراية تحاول بهذا العمل تشويه صورة العلماء في المملكة، وتصويرهم وكأنهم يقودون إلى النار، وهو ما يؤكد التوجه القطري الحالي الموالي لإيران.

وقالت “إن قطر تناست أنها تأوي الإرهابيين على أرضها، وتؤكد دومًا أنها مع المنظمات الإرهابية مثل “حزب الله” والإخوان المسلمين، بل وتعدت ذلك إلى إيران التي تعتبرها الدولة الأكثر تعاونًا معها, وهو ما يفسر سبب هجومها المستمر على المملكة وقيادتها وعلمائها.