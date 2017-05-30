خيمة الكرامة بعمان تحتفل بالانتصار التاريخي للأسرى المضربين

اختتمت خيمة الكرامة التي نظمها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، فعالياتها بمهرجان “انتصار الكرامة” الذي أقيم ليلة أمس الاول الأحد في الخيمة بالساحة الخارجية لمقر حزب الوحدة الشعبية، احتفالاً بانتصار الأسرى الفلسطينيين في معركتهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

خيمة الكرامة التي تواصلت فعالياتها لمدة أربعة أسابيع متتالية دون توقف، شكلت من خلال هذه الفعاليات أداة إسناد ودعم للأسرى في إضرابهم الأسطوري الذي استمر لواحد وأربعين يوماً، وانتهى برضوخ السجان الفاشستي لإرادة الحياة والحرية.

وقد ألقى الدكتور سعيد ذياب, الامين العام لحزب الوحدة الشعبية كلمة في المهرجان أكد فيها أننا اليوم نأتي للخيمة محتفلين بانتصار الأسرى في معركتهم مع السجان، ونجاحهم في إعادة الهيبة للحركة الأسيرة نفسها، وإعادة لحمتها ووحدتها.

ولفت ذياب, وهو الناطق حاليا باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية, إلى أن الإضراب نجح بإعادة مفاهيم النضال والمواجهة مع العدو إلى الواجهة.

وأشار إلى أن الإضراب جاء في لحظة سياسية تمعن فيها الدول الرجعية في تخاذلها وتساوقها وتسارعها مع أمريكا في نسج تحالفات وتشكيل أحلاف توقع الضرر في المصلحة العربية، فقط خدمة للغرب وطموحاته.

ونوه الدكتور ذياب إلى أن الأسرى نجحوا في معركتهم في الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم، ونجحوا في إفشال كل محاولات مصلحة السجون في الالتفاف على مطالبهم أو المس من وحدتهم.

وأضاف ذياب يقول: “هذا الاضراب ليس الاول ولن يكون الاخير، إنها مسيرة طويلة من النضال المستمر حتى تحقق حرية الاسرى، ويتم كنس العدو من أرض فلسطين.”

وختم كلمته بتوجيه الشكر والتحية لكافة الرفاق في ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، والفعاليات الوطنية، الذين جسدنا واياهم (وحدة العمل، ووحدة الهدف) ونجحنا في توحيد الفعاليات على المستوى الوطني. بل أن الفعاليات نفسها ارتقت في التعامل وفي شكل التعامل معها، بحيث شكلت الخيمة انموذجاً للعمل المشترك.

كما ألقيت في المهرجان كلمات تحدث فيها الأمناء العامون للأحزاب القومية واليسارية: فرج اطميزة أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، وأكرم الحمصي أمين عام حزب البعث الاشتراكي، ونشأت أحمد أمين عام حزب الحركة القومية. إضافة إلى مداخلات من قيادات وطنية ونقابية وشخصيات فاعلة، أشادت بالإنجاز التاريخي للحركة الأسيرة وما يعنيه هذا الإنجاز في ظل حالة التردي العربي بشكل عام.