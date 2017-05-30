جيفارا المصري

خالد جمال عبد الناصر…..

كان بأيدة أن يكون ملياردير لكنة اختار طريق الوحدة والحرية والاشتراكية

كان مصري اصيل وكان ابن وادي النيل وكان عربي كبير

وكان عندة فلسطين هية قضية التحرير

وكان حلمة هو امة واحدة من طنجة لغاية بور سعيد

وكان عاوز المساواة

بين المليونير الكبير والفلاح فتحي الاصيل

وكان عاوز ثورة يوليو في ارض مصر

فكر وتطبيق….

وكان زعلان حزين لما شاف

ابو زبيبة اللئيم

بيمسح ماضي مصر العريق

ويقول اهلا بالسلام مع اسرائيل

وكانت معاة جيهان وسط الطبل الزغاريت

وفي النهاية يبقي خالد اسم ما يتنسيش في كتب التاريخ

راجل وطني واصيل

وفعلا كان ابن ناصر اسطورة العرب اللي ما يتنسيش