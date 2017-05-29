ميركل تحذر اوروبا من ترامب وتدعوها للاعتماد على نفسها

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، امس الأحد، أن على الأوروبيين أن “يتولوا مصيرهم بأنفسهم” بمواجهة تحالف غربي يسوده انقسام ناجم عن البريكست والرئاسة الأميركية.

وقالت خلال تجمع انتخابي في ميونيخ: “علينا نحن الأوروبيين أن نتولى مصيرنا بأنفسنا”. وتابعت: “علينا أن نقاتل من أجل مصيرنا”، مشيرة إلى أن العلاقات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تكون وطيدة أكثر.

وأضافت ميركل أن “الزمن الذي كانت الثقة فيه سائدة، وكان بإمكاننا الاعتماد كلياً على بعضنا البعض قد ولَّى. هذا ما اختبرته في الأيام الأخيرة”. وكانت تشير بذلك إلى العلاقة مع الولايات المتحدة التي اهتزَّت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوروبا.

وألقت ميركل خطاباً في عاصمة بافاريا غداة قمة مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا) في تاورمينا بجزيرة صقلية، حيث انهارت وحدة الدول السبع الأكثر ثراء في العالم أمام رفض ترامب الالتزام باتفاق باريس حول ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكانت ميركل اعتبرت مباحثات اليومين الماضيين حول المناخ “غير مرضية إطلاقاً”.

وخلال أولى جولاته إلى الخارج منذ تنصيبه، زار ترامب بروكسل، حيث وجَّه ضربة إلى حلفائه في حلف شمال الأطلسي برفضه تأييد نظام دفاعهم الجماعي بشكل صريح, كما وصف أساليب الألمان في التجارة بأنها “سيئة وسيئة جداً”، بحسب مجلة “دير شبيغل”.