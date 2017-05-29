قرقاش يحذر قطر من نفاذ صبر السعودية والامارات

قال أنور قرقاش, وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بأزمة حادّة جديدة، مشددا على أن هذه الأزمة “بين الشقيق والأشقاء” وأن ” للصبر حدود”

وجاء هذا التحذير الضمني في سلسلة تغريدات نشرها الوزير على حسابه في موقع “تويتر” لدعوة إلى المصالحة وتجاوز الأزمة المتعلقة بالتصريحات المنسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بعد حادثة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.

وحذر الوزير الإماراتي من أن الفتنة “تحمل في ثناياها خطرا جسيما”، واعتبر أن “درء الفتنة يكمن في تغييّر السلوك وبناء الثقة واستعادة المصداقية”، موضحا أنه يجب “تغيير السلوك الذي سبب ضررا، وفتح صفحة جديدة لا العودة إلى نفس البئر”.

وتابع قرقاش قائلا: “موقعنا واستقرارنا في وحدة الصف وصدق التوجه، ولا نعيش في فقاعة خادعة قد تضر الشقيق والجار دون أن تطالنا، أمننا متصل ومترابط وكذلك مستقبلنا”.