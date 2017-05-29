فضائية الجزيرة تتهم الملك السعودي والرئيس المصري بالفبركة والكذب

استمراراً منها في سياستها التحريضية والعدائية لدول الخليج، وتأكيداً منها على ما نفته من سياسات معادية للدول العربية، عادت قناة الجزيرة للإساءة لرموز الخليج العربي، وذلك عن طريق كاريكاتير نشرته عبر موقعها وحسابها الرسمي.

وأساءت القناة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حيث صورته وهو ينشر الأخبار الكاذبة، وبجواره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان “أخبار مفبركة”، في اتهام صريحين للزعيمين العربيين بالكذب والفبركة.

وسام الكاريكاتير، يدعى أحمد رحمة، ويعرف نفسه على حسابه في تويتر بأنه “رسام كاريكاتير كويتي، رسومي تنشر في الجزيرة نت”.

وتصدر هاشتاق #قناه_الجزيره_تسيء_للملك_سلمان الترند في السعودية والإمارات، والذي حمل ردوداً غاضبة ورافضة من مواطنين من مختلف الدول العربية، لإساءات الجزيرة وتجاوزاتها.