مصادر اسرائيلية تزعم ان ترامب قد صرخ بوجه محمود عباس في بيت لحم واتهمه بالخداع
أهم العناوين
جرينتش+2 12:30
حملة “تمر وماء”.. سباق على تفطير الصائمين في شوارع الضفة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني