مصادر اسرائيلية تزعم ان ترامب قد صرخ بوجه محمود عباس في بيت لحم واتهمه بالخداع
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جرينتش+2 12:08
حاميها حراميها.. سرقة 30 قطعة سلاح من معسكر اسرائيلي

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