اصالة المحتالة تهاجم الهام شاهين لانها زارت دمشق والتقت الاسد

هاجمت المطربة السورية أصالة نصري، زيارة وفد من الإعلاميين والفنانين المصريين إلى دمشق قبل أسابيع، وتأييدهم للنظام السوري.

وقالت “أصالة” إنه كان من المفترض أن يذهب الإعلاميون لنقل معاناة الشعب السوري، بدلا من جلوسهم إلى جانب النظام.

“أصالة” في مقابلة ببرنامج “مجموعة إنسان” على “إم بي سي”، قالت إنها تتمنى الذهاب إلى سوريا فقط من أجل زيارة قبر والدها، مشيرة إلى أنها بعيدة عن بلدها منذ تسع سنوات.

وبالعودة إلى زيارة الإعلاميين المصريين، قالت “أصالة”، إن علاقتها بإلهام شاهين، وبوسي الشلبي، وغيرهما جيدة.

إلا أنها أكدت تجاهل المواضيع السياسية في الجلسات الخاصة بينهم، متابعة: “لأنه يمكن ننتف شعر بعض”.

وشكت “أصالة نصري” من أن الفنانين العرب يلقون الدعم والتكريم من بلدانهم، كمحمد عبده في السعودية وحسين الجسمي في الإمارات، وغيرهم، بينما هي لا تقابل بأي احترام.

هذا وقد كشفت الفنانة إلهام شاهين إنها كانت ضمن وفد من الممثلين المصريين الذين التقوا الرئيس السوري بشار الأسد في عيد الفن السورى الذي مر منذ أيام.

وقالت شاهين أن الوفد ضم كذلك الممثل فاروق الفيشاوي، والإعلامية بوسي شلبي، وأنهم التقوا بشار وعبروا عن مواساتهم للشعب السوري في محنته التي يعيشها حاليا.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عددا من الصور لها في شوارع سوريا، وكذلك صورة تجمعها بالرئيس بشار الأسد.

وأكدت إلهام شاهين خلال لقائها أمس الأحد ببرنامج “كل يوم”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة “أون لايف”، أن الرئيس الأسد عبّر خلال لقائها عن حبه وعشقه لمصر، متابعة: “قال لنا شكرا على وجودكم.. رفعتوا معنويات الشعب السوري ومصر طول عمرها بلد صديقة، وأنتم عارفين إننا بنمر بظروف صعبة من إرهاب وحرب، والوحدة بين مصر وسوريا لا تزال قائمة”.