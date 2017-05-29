مصادر اسرائيلية تزعم ان ترامب قد صرخ بوجه محمود عباس في بيت لحم واتهمه بالخداع
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اصالة المحتالة تهاجم الهام شاهين لانها زارت دمشق والتقت الاسد

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