اصحاب الامعاء الخاوية يفرضون ارادتهم وشروطهم على مصلحة السجون الصهيونية وسلطة عباس معاً
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جرينتش+2 02:29
هل حان الوقت لتدفع قطر ثمن مغامراتها الطائشة وتحالفاتها الاخوانية ؟

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