اخيراً انتصرت الامعاء الخاوية.. الاسرى الفلسطينيون يعلقون اضرابهم بعدما اذعنت مصلحة السجون الاسرائيلية لمطالبهم
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مايكروسوفت تتعهد بقهر السرطان عبر اعادة برمجة الخلايا المعطوبة

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