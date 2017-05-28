مايكروسوفت تتعهد بقهر السرطان عبر اعادة برمجة الخلايا المعطوبة

مرض السرطان.. هو المرض الذي لم يعد يترك لا صغيرا ولا كبيرا ومن دون تمييز بين امراة ورجل، هذا المرض الذي انتشر وينتشر في العالم بشكل كبير تعهدت شركة مايكروسوفت بأن تحل هذه المشكلة خلال 10 أعوام عبر “إعادة برمجة” الخلايا المصابة ومن ثم إعادتها إلى حالتها الطبيعية.

وفي هذا السياق، قامت الشركة بتأليف وتكوين شبكة من البيولوجيين والمبرمجين والمهندسين، حيث انهم سيتعاملون مع مرض السرطان على انه ثغرة برمجية “باغ” في الكمبيوتر.

كما ان العلماء يعملون على إنتاج كمبيوتر تمت صناعته من الحمض النووي وهو يمكن أن يعيش داخل الخلايا، ويستشعر أي خلل فيها كالسرطان، ثم يقوم بإعادة تشغيل النظام والتخلص من الخلايا السرطانية وبالتالي سيكون نظام جزيئي ذكي يكشف المرض.

وخلال هذا الصيف ستقوم مايكروسوفت ببناء أول مختبر خاص لاختبار النتائج التي توصل إليها المهندسون الذين كونوا خرائط لطبيعة العمل داخليا في شبكات خلايا الجسم.