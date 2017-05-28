اخيراً انتصرت الامعاء الخاوية.. الاسرى الفلسطينيون يعلقون اضرابهم بعدما اذعنت مصلحة السجون الاسرائيلية لمطالبهم
أهم العناوين
جرينتش+2 11:00
روحاني يشد ازر الشيخ تميم ويصف قطر بـ”الدولة الشقيقة”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني