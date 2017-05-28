اخيراً انتصرت الامعاء الخاوية.. الاسرى الفلسطينيون يعلقون اضرابهم بعدما اذعنت مصلحة السجون الاسرائيلية لمطالبهم
أهم العناوين
جرينتش+2 10:59
تهافت اثرياء الخليج على السياحة الطبية في اسرائيل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني