اصحاب الامعاء الخاوية يفرضون ارادتهم وشروطهم على مصلحة السجون الصهيونية وسلطة عباس معاً
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ترامب.. راحت السكرة بالسعودية وجاءت التحقيقات في فضيحة صهره

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