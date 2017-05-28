المدن الامريكية تغرق في الظلام اواخر شهر آب المقبل

كشف مركز أبحاث عالمي عن ظاهرة غريبة ومريبة ستضرب الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثلاثة أشهر، وأطلق المركز على الظاهرة تسمية “الكسوف الأمريكي العظيم”.

ووفقا لعلماء الفلك، فإن الظاهرة ستكون سريعة حيث ستغرب الشمس بشكل مفاجئ وسيسيطر الظلام على كل المدن الأمريكية في لحظة واحدة. وقد حدد العلماء نقطة الصفر لبداية الظاهرة، في 21 أب القادم، وستستغرق حوالي نصف ساعة.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية حالات مماثلة من كسوف الشمس، في المرة الأخيرة عام 1918، أي قبل قرن من الزمن. وفسر العلماء أن الظاهرة هي نتيجة تواجد القمر بين الشمس والأرض على مسافة واحدة، هذه الوضعية ستؤدي إلى ظلام دامس يضرب الأرض.