23  ألف ارهابي يرعبون بريطانيا لان أصابعهم على الزناد

أفادت صحيفة ديلي ستار بوجود 23 ألف إسلامي من الجهاديين في بريطانيا وذكرت أنهم على استعداد لتنفيذ هجمات إرهابية هناك.

وقالت الصحيفة إن 3 آلاف شخص من هذه المجموعة يخضعون لمراقبة شديدة من جانب الهيئات الأمنية المختصة.

وأشارت إلى أن الإسلاميين المذكورين قد ينتمون إلى جماعات إرهابية مختلفة و يشكلون تهديدا قويا خاصا للأمن القومي البريطاني.

وأما البقية(20 ألف جهادي) فهم قيد التمحيص وربما يشكلون خطرا على أمن البلاد.

وقالت قناة ” روسيا 24″ التلفزيونية إن الهيئات الأمنية المختصة في مختلف دول أوروبا تقوم بشكل مستمر بملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم بسبب تزياد التهديدات الإرهابية هناك.