فيفي عبده تتفاخر برقصها أمام الحكام العرب وداخل البيت الأبيض

تفاخرت الفنانة المصرية فيفي عبده بمشوارها الفني الطويل, وكيف تمكنت من الوصول إلى مشاهير السياسة وحفلاتهم الخاصة, وذلك حينما صرحت بأنها قد رقصت أمام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والمرحوم الملك حسين, فضلا عن رقصها داخل البيت الأبيض الامريكي.

وقالت فيفى عبده, فى حوارها مع الإعلامية “سمر يسرى” فى برنامج “أنا وأنا” المذاع عبر فضائية “On E” أنها لا تعتز بالرقص أمام الرؤساء والشخصيات العامة فقط, ولكنها تعتز ايضا بالرقص امام جميع طبقات المجتمع حتى لو كانوا من افقر الفقراء.

ونفت “فيفى” التهمة الموجهة إليها بالتقرب إلى الرؤساء والملوك وتوطيد علاقتها بهم كباقى الراقصات فى الوسط الفنى.

وعن رقصها فى بداية مشوارها فى الملاهى الليلية والسياحية قالت “فيفى”: “الملاهي الليلة والسياحية اللى رقصت فيها في الماضي كان لها قدرها، وكانت تقاس بالأشخاص الجالسين على كل منضدة”.

وأضافت تقول أنها قد توقفت نهائيا عن الرقص فى الأماكن الليلية.