عادل إمام يخلد للراحة اليوم ويطلق “عفاريت عدلي علام”

كشف الممثل المصري عادل إمام أنه يقضي أول أيام شهر رمضان المبارك في منزله حيث حصل على إجازة من تصوير مسلسله “عفاريت عدلي علام” الذي يبدأ عرضه اليوم.

وعلى صعيد أخر كشف إمام أنه سينتهي من تصوير العمل قريباً جداً، حيث تم تصوير أغلب مشاهد العمل ويتبقى جزء قليل.

“عفاريت عدلي علام” يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد فيه عادل أمام شخصية “عدلي علام”، وهو رجل يعمل بهيئة دار الكتب على درجة وكيل وزارة، ويدخل في صراع مع المرتشين والفسدة، وتظهرغادة عادلفي المسلسل بشخصية “عفريتة”.

“عفاريت عدلي علام” من بطولة عادل إمام، غادة عادل، هالة صدقي، شريف حلمي، مي عمر، محمد ثروت، أحمد حلاوة، مصطفى هريدي، كمال أبو رية، رشوان توفيق.