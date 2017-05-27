اخيراً انتصرت الامعاء الخاوية.. الاسرى الفلسطينيون يعلقون اضرابهم بعدما اذعنت مصلحة السجون الاسرائيلية لمطالبهم
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صدق او لا تصدق.. متجر بيروتي يوزع “ثياب العيد” مجانا

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