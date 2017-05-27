صدق او لا تصدق.. متجر بيروتي يوزع “ثياب العيد” مجانا

بمبادرة فردية عبر “فيسبوك”، تمكنت الصحفية اللبنانية، شيرين قباني، بدعم من مؤسسة “وفا” المتخصصة في المبادرات والمشاريع الشبابية، من افتتاح أول متجر مجاني للملابس في بيروت، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وسيقدم المتجر لكل المحتاجين لشراء “ثياب العيد” ملابس جديدة لهم ولأطفالهم مجانا ومن دون دفع أي مقابل مادي.

وبدأ الأمر بمجرد مبادرة عبر فيسبوك لجمع التبرعات، ثم مضت لتصبح متجر كامل يضم أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس، يتم تجديدها باستمرار.

وقالت قباني لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الفكرة بدأت بجردة الملابس، التي لم أعد بحاجة لها من خزانتي في المنزل وبمنشور على الفيسبوك “افتح خزانتك لتياب العيد”، التي دعيت إليه الأصدقاء لإجراء جردة على الملابس، التي لم يعودوا بحاجة لها.

وتابعت قائلة “بدأت وتنقلت لتجميع الثياب من المنازل التي استجابت لهذه المبادرة، وعندما كثر عدد المتبرعين قررت فتح متجر لتوزيع هذه الملابس، البداية كان هدفي الحصول على ألف قطعة ولكن مع إزدياد الملابس والألعاب التي وصلتني أصبح يضم المتجر أكثر من 6 آلاف قطعة”.

وتشير إلى “أن الهدف الأساسي من المتجر هو توزيع ملابس جديدة او مستعملة، لأن المحتاجين سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين ليسوا أقل منا لكي يرتدوا ثيابا أقل، لذلك الثياب التي أحصل عليها يتم إرسالها إلى المصبغة التي تقوم بدورها بغسلها وكيها لتصبح شبه جديدة، أما الثياب التي تصلني وتكون بحالة غير جيدة فلا أوزعها”.

وتضيف:”أتعاون مع جمعيات خيرية ودور أيتام في لبنان لكي أوزع الثياب لهم في جميع المناطق، وقد تم فتح متجر مجاني مماثل في مصر والأردن، والثياب تأتينا من الكويت ودبي وفرنسا والسعودية، وكذلك أصبح لدينا فريق عمل في مختلف المناطق اللبنانية لتجميع الثياب”.

وتؤكد شيرين أن المتجر لن يتوقف مع إنتهاء شهر رمضان، وسنقوم بالعديد من الأنشطة مع الأيتام والمحتاجين كالإفطارات وتوزيع الهدايا.

هذا وقد نالت تلك المبادرة الخيرية الفردية، استحسان ودعم عدد كبير من اللبنانيين وغير اللبنانيين من بلدان عربية وأجنبية.