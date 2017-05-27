دعوات طبية لتجنب تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالبيضاء

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الوفاة بأمراض شائعة، على رأسها السرطان والسكري وأمراض القلب إلى جانب جميع المسببات الأخرى للوفاة.

الدراسة أجراها باحثون بالمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، ونشروا نتائجها امس الجمعة، في المجلة الطبية البريطانية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون حالة نحو 537 ألف شخص، تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عامًا، لكشف العلاقة بين اللحوم والوفاة بالأمراض الخطيرة.

ورصد الباحثون العادات الصحية والغذائية لأشخاص من 6 ولايات أمريكية ومنطقتين حضريتين لما يزيد عن 16 عاما تقريبًا، وحللوا بيانات استطلاع عن إجمالي استهلاك اللحوم، فضلا عن استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة واللحوم البيضاء.

وضمت اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير، بينما شملت اللحوم البيضاء الدجاج والديك الرومي والأسماك.

وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين استهلكوا لحومًا حمراء بكميات أكبر، زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين تناول اللحوم بكميات أقل.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25%، خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.

وأوضح الباحثون أن الإكثار من اللحوم الحمراء يزيد نسب الوفاة بأمراض على رأسها السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والأمراض الدماغية الوعائية وأمراض الجهاز التنفسي والسكري والالتهابات وأمراض الكلى وأمراض الكبد المزمنة، فضلا عن جميع الأسباب الأخرى.

وقال قائد فريق البحث الدكتور آراش اعتمادي، من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان: “تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة، وهي أيضا كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة”.

وكانت دراسة أمريكية سابقة حذرت من الإفراط في تناول الدهون المشبعة ضمن النظام الغذائي وعلى رأسها اللحوم الحمراء، لأنها تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.