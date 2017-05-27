اردوغان.. علي بابا في ثياب رئيس الجمهورية التركية

أفادت وسائل اعلام اوروبية مساء امس الجمعة ان اسرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تمتلك سراً عبر شركات وهمية مسجلة في مالطا وجزيرة مان ناقلة نفط تبلغ قيمتها حوالى 26,5 مليون يورو تلقتها هدية.

وفي 19 ايار الحالي، بدأت 13 وسيلة اعلام اوروبية نشر “ملفات مالطا” في تحقيق كبير حول “كواليس الملاذ الضريبي” الذي توفره الجزيرة المتوسطية الصغيرة والذي نفت صحته حكومة فاليتا جملة وتفصيلا.

وقالت وسائل الاعلام هذه وبينها موقع “ميديا بارت” الفرنسي وصحف “لوسوار” البلجيكية و”إل موندو” الاسبانية و”لسبريسو” الايطالية أن اسرة اردوغان تمتلك ناقلة نفط تدعى “أغداش” وانها تمكنت من ابقاء هذا الامر سرا بفضل تخريجة قام بها رجل الاعمال التركي صديق اسرة اردوغان صدقي آيان والملياردير التركي-الاذربيجاني مبارز منسيموف الذي يمتلك شركة “بالمالي” للنقل ومقرها في اسطنبول.

ونقلت “لوسوار” عن وثائق ان “آيان” سدد ربع ثمن الناقلة و”منسيموف” سدد الثلاثة ارباع الباقية وذلك بموجب عقد ايجار تمليكي سري اسرة اردوغان هي المستفيد الاول منه. واضافت ان هذا العقد السري بوشر بصياغته في 2008 في الوقت الذي كان فيه اردوغان لا يزال رئيسا لوزراء تركيا وكان فيه الغرب ينظر اليه كرجل اصلاحي مناصر للديموقراطية.

ومنسيموف الذي دفع ثلاثة ارباع ثمن الناقلة هو ملياردير اذربيجابي منحه الجنسية التركية اردوغان، بحسب موقع “ميديا بارت” الذي اضاف متسائلا “هل كانت هذه الهدية مقابل تجنيسه؟ هل حصل على امور اخرى مقابلها؟”.

وبحسب “لوسوار” فان السبب الذي دفع آيان لتسديد ربع ثمن الناقلة لا يزال مجهولا، لكن الصحيفة البلجيكية لفتت الى ان “عائلة آيان هي حليف وثيق لعائلة اردوغان”، مشيرة الى ان “تسجيلات لمكالمات بين اردوغان ونجله بلال اشارت بقوة في 2013 الى ان عائلة آيان دفعت

وحاولت وسائل الاعلام الـ13 هذه المنضوية في اطار شبكة “التعاون الاوروبي الاستقصائي” الاتصال بكل من الرئاسة التركية واسرة اردوغان ومنسيموف وصدقي للحصول على تعليق على هذه المعلومات، الا ان احدا من هؤلاء لم يرد على اتصالاتها.