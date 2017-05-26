عصابة مسلحة تقتل 26 قبطياً وتجرح مثلهم في عملية ارهابية دامية بمحافظة المنيا جنوب مصر
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جرينتش+2 09:44
عصابة مسلحة تقتل 26 قبطياً وتجرح مثلهم في عملية ارهابية دامية بمحافظة المنيا جنوب مصر

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