مؤشرات لا تخطئها العين الناقدة على تقارب وشيك بين قيادة "حماس" الجديدة وكل من ايران وحزب الله اللبناني
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جرينتش+2 09:09
امريكا اول دول العالم التي يعاني سكانها من السمنة

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