السيسي يكذّب البشير وينفي اي تدخل مصري بشؤون السودان

رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الأربعاء ، اتهامات نظيره السوداني عمر البشير، بالتآمر ضد بلاده.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي بقصر رئاسة الجمهورية إن مصر تتبع سياسة شريفة في زمن عزّ فيه الشرفاء، ولا تتآمر ضد أحد.

وتابع السيسي قائلا : “هذا اتهام مباشر لمصر، ونحن لا نتآمر ضد أحد لا السودان ولا غير السودان”.

وأشار إلى أنه “أعلن استراتيجية مصر الواضحة لمكافحة الإرهاب في القمة الإسلامية- الأمريكية يوم الأحد الماضي، ثم فوجئت بأحدهم يتهم مصر بدعم مسلحين”.

وكان البشير قد اتهم مصر بدعم الميليشيات في منطقة دارفور، وقال أمس الاول الثلاثاء في مؤتمر له: “عثرنا على مدرعات مصرية بحوزة المسلحين شاركت في هجوم في دارفور وصادرها الجيش”.

ومضى السيسي قائلا “لا أمثل هذه السياسة المزدوجة، نحن ندير سياسة شريفة في زمن عزّ فيه الشرفاء، ونحن لا نتغير عن سياستنا”.