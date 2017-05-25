مؤشرات لا تخطئها العين الناقدة على تقارب وشيك بين قيادة "حماس" الجديدة وكل من ايران وحزب الله اللبناني
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جرينتش+2 08:13
الانظمة العربية توافق ترامب على تقديم التطبيع مع اسرائيل على حل قضية فلسطين

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