إسعاد يونس جندي مجند في خدمة البلاد ومكافحة الفساد

ذكرت الفنانة المصرية إسعاد يونس إن مشاركتها في حملة هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد جاءت من منطلق انها جندي مجند في خدمة البلاد في أي وقت ألبي النداء.

وأشارت “يونس” لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء أنه علينا جميعا مواجهة الفساد من خلال الوقوف لحظة أمام النفس.

وأوضحة إسعاد يونس أن حملة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد تعتمد بشكل كبير على وزاع الضمير, مؤكدة أن الضمير موجود لدينا جميعا ولكن (عليه شوية تراب).

ولفتت “يونس” إلى أن الحملة الإعلانية للرقابة الإدارية تميزت بذكاء شديد يجذب انتباه أي مشاهد.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أطلقت حملة ناجحة لمكافحة الفساد بمشاركة عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة إسعاد يونس, وهي الحملة الأولى من نوعها لمكافحة الفساد بشكل مباشر باستخدام صور حقيقية من الواقع الذي نعيشه.