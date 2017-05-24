مباشرة بعد قمة الرياض.. اندلاع حرب اعلامية بين قطر والامارات, واتساع شقة الخلاف داخل البيت الخليجي
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والفضل ما شهدت به الاعداء.. مركز دراسات اسرائيلي يعترف بعظمة عبد الناصر

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