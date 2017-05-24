مرصد الاهلة يرجح ان يكون السبت غرة الشهر الفضيل

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء غد الخميس، وقالت أنه في حال لم يتقدم أحد بالشهادة حول رؤيته للهلال، فإنه سيصار إلى تحري رؤية الهلال يوم بعد غد الجمعة، الذي سيوافق يوم الـ 30 من شهر شعبان الجاري.

وأوضح بيان اصدرته المحكمة السعودية، امس الثلاثاء، أن اللجوء إلى هذه الخطوة (تحري الهلال في ليلتين)، سببه “عدم تقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم الأربعاء الواقع في 29 من شهر رجب.

وقال خبير فلكي في تصريحات صحفية, إن البيان السعودي يشير بطريقة غير مباشرة “إلى حدوث خطأ ما في رصد شهر شعبان”، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك، إلا أنه أكد على حرص السلطات السعودية على تدارك مثل تلك الأخطاء.

وطالب الخبير الفلكي، السلطات السعودية، بإصدار بيان شهري يوضح فيه نتائج تحري هلال بداية كل شهر قمري، موضحا أن ذلك سيساهم في معالجة الاشكاليات التي تحصل، مثلما حصل مع شهر شعبان الماضي.

وأكد بيان صدر عن “المشروع الإسلامي لرصد الأهلة” امس الثلاثاء، أن رؤية هلال رمضان ليلة الخميس المقبل “مستحيلة” من جميع مناطق العالم الإسلامي، بالنظر إلى أن القمر سيغيب قبل الشمس بنحو نصف ساعة.

وأوضح البيان، أن معظم الدول الإسلامية دعت إلى تحرير الهلال ليلة بعد غد الجمعة ، وقال البيان إن رؤية الهلال في تلك الليلة “ستكون ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الأمريكيتين ومن جنوب وغرب قارة أفريقيا وهذا يشمل السودان والصومال وموريتانيا والمملكة المغربية وأجزاء من الجزائر. في حين أو رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من بقية الدول العربية ومن جنوب شرق آسيا”.

وتوقع “المشروع الإسلامي لرصد الأهلة” في بيانه، أن تعلن جميع الدول الإسلامية تقريبا, يوم السبت المقبل، غرة شهر رمضان “وبالتالي سيكون رمضان المقبل بمشيئة الله من الأشهر القليلة التي يبدأ فيها جميع المسلمين تقريبا شهر رمضان في نفس اليوم”.