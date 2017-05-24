مباشرة بعد قمة الرياض.. اندلاع حرب اعلامية بين قطر والامارات, واتساع شقة الخلاف داخل البيت الخليجي
أهم العناوين
جرينتش+2 07:31
مرصد الاهلة يرجح ان يكون السبت غرة الشهر الفضيل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني