حسن يوسف يبدي سعادته في المشاركة في مسلسل “الضاهر”

أعرب الفنان المصري حسن يوسف عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «الضاهر» الذى كان من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل.

وأكد حسن يوسف أن هذا العمل يمثل تجربة درامية ناحجة, وينقل للمشاهد المصرى أحداث فترة مهمة فى تاريخ مصرى السياسى، وأن كواليسه كانت مليئة بالتعاون والسعادة، مُشيرا أن هذا العمل أعاد له ذكرياته مع النجوم المشاركين فيه.

وعن خروج المسلسل من الماراثون الرمضانى قال إن هذا الأمر تحدده الجهة المنتجة فقط، وأكد أن العرض خارج رمضان قد يكون أفضل, حيث يعطى العمل فرصة أكبر فى المشاهدة ويحقق نجاحا، مُشيرا إلى أن الموسم الرمضانى للعام الواحد يحتوى على ما يقرب من 30 مسلسلا مما يظلم بعض المسلسلات.

أما عن غيابه عن السينما لعدة سنوات فقال يوسف: إنه لم يجد الدور المناسب خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه يقرأ خلال الأيام الحالية بعض السيناريوهات السينمائية, وسيحسم قرار المشاركة فى هذه الأفلام خلال الأيام المقبلة، ولكنه رفض الإفصاح عن أى دور من الأدوار المعروضة عليه حتى يحسم قرار المشاركة.

تدور أحداث مسلسل «الضاهر» فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

مسلسل «الضاهر» من بطولة محمد فؤاد، ورغدة، وإنجى شرف، وتامر عبد المنعم، وحسن يوسف، ومادلين طبر، وفريال يوسف، وعمر حسن يوسف، وأميرة هاني، وأحمد منير، وسميرة محسن، وعلاء زينهم، وعلاء مرسى، ومظهر أبو النجا، وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.