مباشرة بعد قمة الرياض.. اندلاع حرب اعلامية بين قطر والامارات, واتساع شقة الخلاف داخل البيت الخليجي
أهم العناوين
جرينتش+2 07:32
البشير يتعمد تأزيم العلاقات مع مصر وتحريك قضية حلايب وشلاتين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني