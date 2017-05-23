بريطانيا تستيقظ اليوم على دوي انفجار ارهابي في صالة للحفلات بمدينة مانشستر اوقع 22 قتيلاً و60 جريحاً
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عباس يؤكد على حل الدولتين ويلفت نظر ترامب لمعاناة الاسرى المضربين

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