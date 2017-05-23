ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام إن حركة السفر عبر جسر الملك حسين خلال شهر رمضان الفضيل ستكون على النحو التالي: سيتم إيقاف حركة المسافرين القادمين والمغادرين من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة السابعة والنصف مساءً ولغاية الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة الحادية عشر مساءً، ومغادرة آخر باص سياحة وVIP عند الساعة العاشرة مساءً، ومغادرة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والوفود الرسمية لغاية الساعة الثانية عشر ليلاً.

وتكون حركة السفر خلال يومي الجمعة والسبت لغاية الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

واهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستخدمي جسر الملك حسين مراعاة التوقيتات أعلاه توفيراً لوقتهم وجهدهم.