الشخصيات الوطنية الفلسطينية تندد بزيارة ترامب للمنطقة

اصدرت مجموعة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية البيان التالي تحت عنوان : “ترامب: لا أهلا بك ولا سهلا”..

* ترامب قائد الدول الاستعمارية العدوانية التي لا تنفك عن إرهاب الشعوب والأمم يأتي باسم السلم وهو يدعم المشروع الصهيوني بكافة الوسائل ويعادي أهداف شعبنا في الحرية وبكل الوسائل. سيكون العالم بخير بدون شرور العدوانية الأمريكية . فأمريكا هي رأس الإرهاب العالمي الذي تطال أذرعه العسكرية العديد من الدول العربية ، وهي رائدة العولمة التي تعمل على سحق الثقافات وأمركة العالم. إنها الراعية للأنظمة العربية الإرهابية التي توظف أموالها لتدمير الدول العربية وقمع الشعوب، وتسلح إرهابيي العالم ضد الاستقرار العالمي، وهي التي تحرص دائما على أمن إسرائيل رأس الإرهاب في العالم، وتعمل على تحطيم كل نفس فلسطيني مقاوم وتصف المقاومة الفلسطينية والعربية بالإرهاب.

وإن كنت تبحث عن حل للقضية الفلسطينية، فلا حل بدون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم في الأرض المحتلة عام 1948. وهؤلاء الفلسطينيون الذين يجتمعون معك لا يمثلون شعب فلسطين. هم غير شرعيين.

ارض فلسطين لا ترحب بك . انت عدو تستمر في دعم الصهاينة على حساب دماء ابناء فلسطين

عاشت فلسطين حرة عربية

عاشت الأمة العربية

عاشت الانتفاضة

عاش الأسرى وإضرابهم المشرف

عاش كل حر شريف يرفض هذه الزيارة العدوان

وقد حمل هذا البيان تواقيع كل من.. بسام الشكعة, وإحسان سالم ابو عرب, ود.عادل سمارة, وصابرين دياب, ود.سوسن مروة, ود. مسعد غربيد, ود. ديمة أمين, والطاهر المعز, ود. نورالدين عوّاد, ود. عبد العزيز بني عودة, وجمال فراج, ومحمود فنون, ود. عبد الستار قاسم, والشيخ خضر عدنان, والمحامي مهند كراجة, وحنين نصار, والمحامي محمد ناعمنة, والمحامي أنس برغوثس, ويزن سمارة, وعمرو ابو هاشم, ومحمد العبدالله, وعايد أحمد, وفايق صالح, وفرج الهربيطي, وجهاد الشريف.