الجنود الصهاينة يجرحون شابا فلسطينيا بدعوى طعنه شرطيا اسرائيليا

ذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن الفلسطيني الذي نفذ عملية طعن اليوم الثلاثاء، في نتانيا جنوبي اسرائيل، فلسطينيًا من مدينة طولكرم شمال القدس وأصيب بجراح متوسطة.

ومن جانبه، قال الارتباط العسكري الفلسطيني, إن المصاب هو مهند يوسف عبد الرحمن أبو سفاقة (44 عامًا)، من مدينة طولكرم، ويتلقى العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية وشرطة الاحتلال، قد أفادوا بأن فلسطينيًا طعن شرطيًا إسرائيليًا، اليوم الثلاثاء، في نتانيا، وأصابه بـ “جراح متوسطة”؛ قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإصابته.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن التحقيقات ترجح شبهات الخلفية القومية، وأن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي ” الشاباك”، مبينة أن العملية وقعت بـ “شارع هرتسل” في نتانيا.

وجاء في بيان لها، أنه تبين بأن منفذ عملية الطعن “فلسطيني من طولكرم (44 عامًا)، وتم تحويلة للعلاج، وهو قيد الاعتقال”.