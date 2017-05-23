اسعار المواد الغذائية الحالية اقل من مثيلاتها في رمضان الماضي

أكد خليل الحاج توفيق, نقيب تجار المواد الغذائية أن أسعار السلع والمواد الغذائية اليوم بالسوق المحلية هي الاقل خلال السنوات الست الماضية وبخاصة خلال شهر رمضان الفضيل ، ومخزونها هو الأكثر أماناً منذ 12 عاماً .

وقال الحاج توفيق خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النقابة لإطلاع المواطنين على أهم التطورات فيما يتعلق بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية ؛ ” لن يكون هناك ارتفاع لسعر أي مادة غذائية مستوردة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ومهما ارتفع الطلب عليها “.

وأضاف أن العروض في المولات والمراكز التجارية الكبرى ومختلف محال السوبرماركت ستكون خلال العام الحالي الأقوى في تاريخها لمواجهة الركود وارتفاع حدة المنافسة بينها داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض.

وتوقع الحاج توفيق أن تكون سلة المستهلك الرمضانية اقل من العام الماضي بنحو 10 و 20 بالمئة حسب نوعية المواد .

وتابع الحاج توفيق أن النقابة تضمن للمواطنين تثبيت أسعار معظم السلع الأساسية وخاصةً مادة السكر حتى نهاية شهر رمضان المبارك من خلال اعضاءها اللذين التزموا بذلك وتم ابلاغ رئيس الوزراء بهذا الامر.

وفصل الحاج توفيق أبرز أهم المواد التي شهدت انخفاضاً مقارنةً مع رمضان العام الماضي ومنها السكر بنسبة 17 بالمئة والارز 22 بالمئة وقمر الدين 40 بالمئة والعدس 20 بالمئة وزيت عباد الشمس 10 بالمئة والزبيب3 بالمئة .

وحسب الحاج توفيق انخفضت أسعار المعكرونة والشعيرية بنسبة 15 بالمئة واللوز 15 بالمئة والبندق 25 بالمئة والمشمش المجفف 25 بالمئة والبرغل كذلك 25 بالمئة.

وبين ان عرض المواد الرمضانية امام المستهلكين بدأ قبل اكثر من اسبوع ولكن الطلب على حاله ولم يرتفع بشكل ملحوظ بمحال التجزئة حتى الآن ونتوقع زيادة في الطلب ابتداء من يوم غد الاربعاء ويتوقع هذا العام ارتفاع الطلب مع بداية الشهر القادم مجدداً بالتزامن مع اكتمال استلام الرواتب خاصةً من قبل القطاع الخاص .

ودعا الحاج توفيق الحكومة الى عدم السماح لأي جهة حتى ولو كانت النقابة بتضليل المواطن واستغلال الشهر الفضيل للبحث عن الشعبية وذلك باصدار بيانات ودراسات مغلوطة غير مبنية على اساس علمي او حقائق على الارض.

كما دعا المواطنين الى الاطمئنان بالنسبة الى أسعار المواد الغذائية والرمضانية المستوردة والى توفر مخزون آمن يزيد عن احتياجات شهر رمضان المبارك بكثير والى ممارسة حقه في البحث عن السعر الاقل والاستفادة من المنافسة بين تجار التجزئة .

وأكد الحاج توفيق أن أبواب النقابة مفتوحة للاستماع باهتمام لكافة الملاحظات والاستفسارات التي قد ترد من المواطنين وحل أي مشكلة قد تواجههم بالتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية، موضحاً أن عمل قطاع المواد الغذائية لا يقتصر فقط خلال موسم شهر رمضان لكنه مستمر على مدار العام لتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء بالسوق المحلية.