استنكار فلسطيني وعربي واسع لتحامل ترامب في خطابه بقمة الرياض على حركة حماس ودمغها بالارهاب
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جرينتش+2 05:23
نتنياهو يتحدى قمة الرياض ويعلن ان القدس عاصمة اسرائيل الابدية

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