قطر تلعب على الحبلين.. تشارك بقمة الرياض وتهنئ رئيس ايران

فيما شارك بقمة الرياض المناوئة لايران, بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، يوم امس الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران.

كما هنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر، الرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما أرسل الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى روحاني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان روحاني قد فاز بـ57 % من الأصوات، فيما حصل منافسه الأبرز إبراهيم رئيسي على 38 %، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الإيرانية، يوم امس الاول السبت.

وانتُخب حسن روحاني (69 عاما) رئيسا لإيران، لأول مرة في العام 2013، بعد حصوله على 50.7% من أصوات الناخبين.