دولة الإمارات تدعو قمة الرياض لمجابهة مخاطر الاخوان المسلمين

هاجمت دولة الإمارات العربية جماعة الإخوان المسلمين خلال القمة العربية الأمريكية التي عقدت في الرياض، امس الأحد.

ودعت الإمارات إلى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، متهمة إياها بتأدية “دور مشبوه ذي هدف سياسي”، ومؤكدة انها “ساهمت في صعود خطاب التطرف والإرهاب”.

وقالت الإمارات في بيانها الرسمي في القمة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن “التصدي للإرهاب أساسه مواجهة الفكر المتطرف والجماعات التي تصدر عنه، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي تؤدي دورا مشبوها ذا هدف سياسي، باعتبارهم الأرضية الرئيسية التي ساهمت في صعود خطاب التطرف والإرهاب، وبررت من خلاله استخدام العنف ضد الأبرياء… فلابد لنا جميعا من أن نقف موقفا موحدا أمام هذا الخطر الداهم، ولابد لنا جميعا من العمل المشترك نحو مستقبل آمن لبناتنا وأبنائنا”.

وأوضح البيان الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات لمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تتمحور حول “المحافظة على روح الولاء والانتماء للدولة، من خلال تبني “المنهج الوقائي” و”المعالجة الاستباقية”.