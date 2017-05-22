دبلوماسية الاحذية.. ترامب يقع في غرام حذاء السيسي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.

وقد نشر ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”، صورة له أثناء لقائه مع الرئيس السيسي، وعلق ترامب على الصورة قائلًا: “أثناء مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع ثنائي اليوم الأحد في الرياض”.

وحسب جينيفر جاكوب، المحررة السياسية في وكالة بلومبرغ الأمريكية فقد أثنى الرئيس الأمريكي على حذاء نظيره المصري، وقالت إن ترامب قال للسيسي “أحب حذاءك”.