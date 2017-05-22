“داعش” ينسحب خلال ايام من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

اعلن مصدر فلسطيني لمراسل ” سبوتنيك” عن الاتفاق على حل أزمة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين نهائيا، بعد عمل دؤوب بذلته فصائل التحالف الوطني الفلسطيني والقوى الشعبية الفلسطينية في داخل وخارج المخيم.

وبيّن المصدر أن تنظيم ” داعش” بصدد تسليم مواقعه في مخيم اليرموك جنوبي دمشق إلى الدولة السورية ليتم نقل عناصر “داعش” الى خارج دمشق باتجاه شرقي سوريا.

وأضاف المصدر يقول : من المتوقع أن تخرج الدفعة الأولى من مسلحي “داعش” من مخيم اليرموك خلال الأيام القليلة القادمة, وبذلك يتم استكمال الاتفاق الذي ينص أيضاً على أن تقوم جهات متخصصة وخبراء بإزالة الألغام والمتاريس وكل العوائق، تمهيدا لعودة الأهالي إلى المخيم بشكل آمن.

وبالمقابل كان قد أذاع تنظيم “داعش” في مساجد مخيم اليرموك، أن على المواطنين الراغبين بالخروج من المخيم أن يسجلوا أسماءهم في نقاط حددت لهم.

كما وزع عناصر التنظيم منشورات في المخيم تؤكد استكمال العملية خلال أيام معدودة للخروج وتسليم مواقعه للدولة السورية.