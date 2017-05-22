استنكار فلسطيني وعربي واسع لتحامل ترامب في خطابه بقمة الرياض على حركة حماس ودمغها بالارهاب
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جرينتش+2 05:23
“داعش” ينسحب خلال ايام من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

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