استنكار فلسطيني وعربي واسع لتحامل ترامب في خطابه بقمة الرياض على حركة حماس ودمغها بالارهاب
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تعليق “ظريف” للوزير الايراني جواد ظريف حول “حلب” ترامب للسعودية

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