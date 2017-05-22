تعليق “ظريف” للوزير الايراني جواد ظريف حول “حلب” ترامب للسعودية

في أول رد رسمي من إيران على القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، هاجم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني مواقف السعودية المعادية لبلاده، قائلا إن واشنطن تحلب السعودية.

وأشار ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أشاد فيها باستثمارات السعودية الضخمة في بلاده، قائلا بسخرية: “إن ايران، التي أجرت للتو انتخابات حقيقية، تُهاجم من قبل الرئيس الأمريكي في قاعدة الديمقراطية والاعتدال السعودية!”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني متسائلا: “هل هذه سياسة خارجية أم حلب 480 مليار دولار من السعودية؟”.

وشهدت القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي جرت امس الأحد في العاصمة السعودية بمشاركة قادة وممثلين لنحو 55 دولة، شهدت تطابقا ملحوظا في مواقف لاعبيها الأساسيين، أي السعودية والولايات المتحدة، إزاء سياسة السلطات الإيرانية.

ودعا ترامب، في خطاب ألقاه أمام القمة، إلى العمل بشكل مشترك على عزل إيران، محملا النظام في طهران المسؤولية عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وقال الرئيس الأمريكي: “إن إيران تدرب وتسلح الميليشيات في المنطقة، وكانت لعقود ترفع شعارات الموت للولايات المتحدة وإسرائيل وتتدخل في سوريا”.

بدوره، اعتبر الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي انطلقت بخطابه أعمال هذه القمة، أن “النظام الإيراني يشكل رأس حربة الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني وحتى اليوم”.

وأضف الملك سلمان: “إننا في هذه الدولة منذ 300 عام لم نعرف إرهاباً أو تطرفا حتى أطلت ثورة الخميني برأسها عام 1979”.

وكان ترامب، قد وقع خلال زيارته إلى السعودية، مجموعة من الصفقات في مجالات مختلفة مع الأطراف السعودية، مشددا على أن هذه العملية ستسهم بصورة كبيرة في تنمية الصناعة الأمريكية وخلق مئات آلاف فرص العمل في بلاده.