استنكار فلسطيني وعربي واسع لتحامل ترامب في خطابه بقمة الرياض على حركة حماس ودمغها بالارهاب
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جرينتش+2 03:20
ترامب يصل اسرائيل وسط اضراب شامل يعم الضفة والقطاع اليوم

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