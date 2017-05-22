ترامب يصل اسرائيل وسط اضراب شامل يعم الضفة والقطاع اليوم

فيما وصل الرئيس الامريكي دونالد ترامب ظهر اليوم الاثنين الى اسرائيل, فقد عمّ إضراب شامل هذا اليوم، سائر انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، ومناطق عرب 1948، تضامنًا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس والثلاثين.

وقد اغلقت المحال التجارية والمؤسسات التعليمية والحكومية في الضفة الغربية أبوابها، بينما خلت الشوارع من المارة منذ ساعات صباح اليوم، التزمًا بقرار الإضراب الشامل الصادر عن اللجنة الوطنية لمساندة الأسرى.

كما اغلق نشطاء فلسطينيون سائر الطرقات في مدينة رام الله بالحجارة، وأشعلوا الإطارات على مداخل البلدات والقرى في الضفة, فيما سادت أجواء الإضراب مدينة القدس المحتلة، حيث تم إغلاق بعض الطرق في الأحياء والبلدات المقدسية، في ظل إجراءات الاحتلال بالتضييق على المواطنين بدعوى تأمين زيارة ترامب للمنطقة.

وفي السياق، قالت اللجنة الإعلامية لـ “إضراب الحرية والكرامة”، إن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام “بات خطيرًا ويتطّلب تحرّكًا فعليًا لإنقاذ حياتهم”.

ولفتت في بيان لها اليوم، النظر إلى أن “أنباء متكررة ومتسارعة” وصلت حول نقل أعداد كبيرة من الأسرى المُضربين في السّاعات الأخيرة إلى المستشفيات المدنية الإسرائيلية بعد تدهور أوضاعهم الصحيّة.

وذكرت أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال “تُمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حقّ أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطّلاع على أوضاعهم الصّحية”.

وأوضحت اللجنة الإعلامية، أن إدارة السّجون كانت قد أقامت عيادات ميدانية داخل السّجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدّات الطّبية الأساسية.

وطالبت، الّلجنة الدولية لـ “الصليب الأحمر” ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية.

هذا وقد وصل الرئيس ترامب مطار بن غوريون قرب تل أبيب، حيث جرت له مراسم استقبال رسمي في مستهل زيارته إلى إسرائيل التي تستغرق يومين، يقوم خلالهما بجولة قصيرة إلى الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب برنامجه الرسمي في القدس بلقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. وبعده ، يأتي الجزء الديني من البرنامج، فيزور ترامب وأفراد عائلته ومرافقوه كنيسة القيامة وحائط البراق (حائط المبكى في القدس).

وفي المساء، يستأنف الرئيس الأمريكي لقاءاته السياسية بالاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن ثم يواصل الاثنان محادثاتهما على مائدة العشاء.

كما يزور ترامب غدا الثلاثاء مدينة بيت لحم، ويعقد اجتماعًا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكان ترامب، قد غادر السعودية صباح اليوم، بعد أن اختتم زيارته الرسمية لها، متجها رأسا الى إسرائيل، فيما يعد أول رحلة طيران مباشرة بين البلدين.

وكان المسؤولون الأمريكيون يضطرون سابقا حين مغادرتهم السعودية إلى إسرائيل أو العكس، الى الهبوط في مطار الملكة علياء بالأردن، نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل ابيب.

وبعد إسرائيل، سيقوم ترامب برحلة خارجية ماراثونية تتضمن زيارة للفاتيكان، حيث سيجتمع مع البابا فرانسيس، والتوجه لبروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، ثم صقلية لعقد اجتماع مع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.