بينما تغرق مدنها بالامطار.. السعودية تقدم 40 مليار دولار لتحديث المرافق الأميركية

وقعت مجموعة بلاكستون الأميركية العملاقة في مجال إدارة الأصول وصندوق الاستثمارات العامة السعودي السبت مذكرة تفاهم لإطلاق آلية استثمار جديدة بقيمة 40 مليار دولار لتمويل مشاريع تحديث البنية التحتية في الولايات المتحدة.

وأوضحت بلاكستون في بيان أن الصندوق السيادي السعودي سيساهم في هذه الآلية الاستثمارية الجديدة بمبلغ 20 مليار دولار، في حين سيتم تمويل الـ20 مليارا المتبقية من “مستثمرين آخرين”.

ولم يحدد البيان أي جدول زمني لمراحل تنفيذ هذه المذكرة، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا الصندوق الاستثماري الجديد يفترض أن يكون قادرا في نهاية المطاف على استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية، في الولايات المتحدة “بشكل أساسي”.

وقال رئيس بلاكستون هاميلتون جيمس إن “هناك توافقا واسعا جدا حول فكرة أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى الاستثمار في البنى التحتية التي تتقادم بسرعة كبيرة جدا”.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن كل أسرة أميركية تتحمل سنويا 3400 دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في الولايات المتحدة (طرقات، مطارات، سكك حديد..).

وكان الرئيس دونالد ترامب قد طلب من الكونغرس الموافقة على استثمار ألف مليار دولار لتنفيذ سياسة مشاريع كبرى في الولايات المتحدة.

يشار ان مدن المملكة السعودية تعاني من سوء البنى التحتية واهترائها وتتعرض لسيول في موسم الأمطار تسبب غرق بعض البيوت والمركبات وشل الحياة في المملكة الغنية.

ويطالب السعوديون مع كل مأساة تشهدها مدنهم بايجاد حلول لمشكلة الأمطار والسيول إلا ان حالات الغرق تتكرر كل عام.