استنكار فلسطيني وعربي واسع لتحامل ترامب في خطابه بقمة الرياض على حركة حماس ودمغها بالارهاب
أهم العناوين
جرينتش+2 03:20
باحثون كنديون يبتكرون قميصا يحصي عليك انفاسك

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني