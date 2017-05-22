استنكار فلسطيني وعربي واسع لتحامل ترامب في خطابه بقمة الرياض على حركة حماس ودمغها بالارهاب
أهم العناوين
جرينتش+2 03:20
السعودية تستبدل سعد الحريري بالرئيس اللبناني عون لانه صديق للمقاومة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني