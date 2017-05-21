لان الجنون فنون.. السعودية تجند المطرب محمد عبده لتقديم اغنية باللغتين العربية والانكليزية ترحيباً بترامب

بعدما بذلت السلطات السعودية اموالاً طائلة ونظمت للرئيس دونالد ترامب استقبالا اسطوريا, جاء دور الطرب والغناء, حيث انتهى الفنان السعودي محمد عبده من أغنيته الجديدة المهداة لـ “قمة الرياض”، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويشاركه الغناء نجله عبد الرحمن باللغتين العربية والإنكليزية.

الأغنية التي تتضمن النشيدين الوطنيين السعودي والأميركي تمثل العلاقات بين البلدين، بحسب صحيفة عكاظ، حيث تشير إلى كراهية الشعب السعودي للإرهاب والحرب.

وجاء في كلمات أغنية “قمة الرياض” في الجزء الذي يغنيه عبده بالعربية التالي:

سيداتي آنساتي سادتي

نحن شعب قد خلقنا للحياة

نبغض الحرب وهذه أمتي

ولغير الله لا نحني الجباه

في حين يحمل الجزء الآخر من الأغنية ترحيباً بضيوف السعودية على أرضها ونبذ المجتمع السعودي للحروب والإرهاب، ويؤديه باللغة الإنكليزية عبدالرحمن محمد عبده.

هذه الأغنية التي كتبت على عجل للترحيب بالضيف الامريكي, هي من كلمات صالح الشادي وألحان عبد الرحمن محمد عبده.