“حمزة” نجل اسامة بن لادن يتهم آل سعود بتزوير التاريخ

اتهم حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، “النظام” السعودي بتزوير التاريخ الحديث، وخاصة نشأة الدولة السعودية الثالثة.

وقال ابن لادن إن سيطرة الملك عبد العزيز آل سعود على وسط نجد جاء بعد تنسيق ووعد تلقاه من الحكومة البريطانية، التي كانت تريد طرد آل رشيد من الحكم؛ لموالاتهم العثمانيين.

وأوضح خلال تسجيل صوتي نشرته مؤسسة “السحاب” أن آل سعود حينها ارتكبوا مخالفات شرعية كبيرة، وأراقوا دماء بريئة.

وبحسب ابن لادن، فإن الملك عبد العزيز آل سعود كان موظفا لدى العثمانيين في فترة من الفترات، وعينوه واليا على نجد، بيد أنه تحالف مع البريطانيين ضدهم.

كما قال إن قائدا بريطانيا قاد معركة الملك عبد العزيز ضد ابن رشيد، وقتل بها، موضحا أن هذه الرواية يتجاهلها النظام السعودي.

واتهم حمزة بن لادن “النظام” السعودي بالتسبب بإدخال “الصليبيين” إلى المنطقة، عبر تحالفه معهم ضد العثمانيين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم بها حمزة بن لادن “النظام” السعودية.