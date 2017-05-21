الصين تدمر شبكة تجسس امريكية كانت تعمل بين ظهرانينها

نشرت صحيفة “نيو يورك تايمز” مقالا أفادت فيه بأن بكين تمكنت من كشف واعتقال 20 جاسوسا من “سي آي أيه” عملوا في الصين في 2010-2012، في ضربة للاستخبارات الأمريكية.

وقالت الصحيفة، استنادا إلى مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إن السلطات الصينية قتلت أو اعتقلت 20 جاسوسا كانوا يزودون الاستخبارات الأمريكة بمعلومت سرية من الصين.

وأكدت تلك المصادر أن بكين تمكنت من تدمير شبكة الاستخبارات الأمريكية التي كانت CIA تعمل على تشييدها خلال سنوات طويلة.

ووصف مسؤولون أمريكيون ما حدث لشبكة CIA في الصين بأنه من أكبر جوانب الفشل للولايات المتحدة في المجال الاستخباراتي على مدى العقود الماضية.

وأوضحت المصادر أن تدفق المعلومات الاستخباراتية من الصين إلى الولايات المتحدة تقلص بشكل ملحوظ حتى بداية العام 2011، حين أدرك كبار الضباط في CIA أن هناك مشكلة في الشبكة الصينية، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية تحقيقا مشتركا عرف بـ “Honey Badger” بغية الوصول إلى أسباب اكتشاف شبكة التجسس الأمريكية في الصين.

وبدأ خبراء مكافحة التجسس بتحليل كل العمليات السرية الأمريكية في بكين، غير أن التحقيق لم يسفر عن نتائج مرضية حتى الآن، إضافة إلى أن المحققين ظلوا منقسمين بشأن أسباب ما حدث.